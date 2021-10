Zur Kirmes-Absage in Meppen: Unterschiede nicht nachvollziehbar

Ein Bild der Rathauskirmes in Meppen im Jahr 2019. Auf den Jahrmarkt in der Innenstadt müssen die Meppener in diesem Jahr verzichten.

Hermann-Josef Mammes

Meppen. Erneut wird den Meppenern mit der Absage der Herbstkirmes samt offenem Sonntag wegen Corona ein Freizeitvergnügen genommen. In anderen Bundesländern sieht dies anders aus, was nicht nachvollziehbar ist. Ein Kommentar.

Tausende lockte im Jahr 2019 die Rathauskirmes in die Innenstadt. Die Entscheidung, das bunte Jahrmarkttreiben in die Stadtmitte zu holen, hatte sich gelohnt, nicht zuletzt für die Geschäftsleute in der Fußgängerzone, die durch den Onl