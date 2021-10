Herbstkirmes in Meppen überraschend abgesagt - Das sind die Gründe

Der "Break Dancer" war eine der Attraktionen des Meppener Kirmesparks am Nagelshof im Sommer. Eine Herbstkirmes wird es in diesem Jahr nicht geben.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Die Herbstkirmes, die ab Freitag, 15. Oktober am Nagelshof stattfinden sollte, ist abgesagt worden. Die Stadt hat auf Anfrage Gründe dazu genannt. Auch der geplante verkaufsoffene Sonntag fällt aus.

Einladungen zur offiziellen Eröffnung, an der unter anderem Bürgermeister Helmut Knurbein teilnehmen sollte, waren bereits durch den Stadtmarketingverein "Wir in Meppen" (WIM) verschickt worden und erreichten unsere Redaktion am Mittwoch. A