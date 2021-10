Autofahrer in Meppen fährt gegen Ampel und flüchtet anschließend

In Klein Fullen ist ein Autofahrer in eine mobile Verkehrsampel gefahren und hat diese beschädigt.

imago images/Gottfried Czepluch

Meppen. In eine mobile Verkehrsampelanlage ist ein Autofahrer in Meppen im Ortsteil Klein Fullen gefahren. Anschließend machte er sich schnell aus dem Staub.

Die Tat ereignete sich laut Polizei Meppen im Zeitraum von Dienstag, 12 Uhr bis Mittwoch, 8 Uhr. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr dabei in eine mobile Ampelanlage, die an der Großen Straße in Klein Fullen stand. Aber ansta