Wer weniger Abfälle für die schwarze Restmülltonne produziert, spart Geld.

Hermann-Josef Mammes

Meppen . Ab Januar 2022 zahlt es sich für die Bürger im Emsland im Geldbeutel aus, wenn sie weniger Müll produzieren. Hierfür sorgt eine neue Gebührenordnung im Landkreis.

Dabei muss jeder, der weiterhin alle 14 Tage seine schwarze Restmülltone an die Straße stellt, wesentlich tiefer in die Tasche greifen. Denn unterm Strich hebt der Landkreis ab Januar 2020 die Pauschalen im Durchschnitt um 14,6 Prozent an.