Von der Schule in die Ausbildung zum Handwerker? Diesen Berufsweg wählen immer weniger Schüler im Emsland.

Meppen. Wie auch schon 2020 gibt es in diesem Jahr erneut einen deutlichen Überhang an Ausbildungsplätzen im Emsland. Was hingegen fehlt, sind Auszubildende. Die Schulabgänger in der Region haben zum großen Teil andere Ziele.

Im Kreistag in Meppen sind nun die diesjährigen Ergebnisse der Berufsausbildungskommission vorgestellt worden. Die Mitglieder befragen jedes Jahr die Schulabgänger im Emsland, was sie nach ihrem Abschluss vorhaben. Das Positive direkt