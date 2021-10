Kurzfristige Sperrung der Tiefgarage am Ludmillenstift in Meppen

Nicht weniger als 60 Millionen Euro hat das Ludmillenstift in die Sanierung und Erweiterung des Meppener Krankenhauses investiert. Nun sind die Arbeiten bald abgeschlossen. Für die letzten Arbeiten wird nun das Parkhaus gesperrt.

Krankenhaus Ludmillenstift

Meppen. Die Außenanlage vor der Parkgarage am Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen nimmt bereits Form an. Für die Asphaltarbeiten muss die Tiefgarage nun aber erneut gesperrt werden.

Mittlerweile sind alle Fußwege und Einfahrten am Krankenhaus fertiggestellt worden, sodass die Asphaltarbeiten bald starten können. Im Zuge dieser laufenden Baumaßnahmen sei nun eine Vollsperrung an der Ein- und Ausfahrt