Polizei erwischt Autofahrer mit zwei Promille am Steuer in Meppen

Ein Autofahrer ist am Sonntag vor der Polizei in ein Maisfeld geflohen.

Ludger Jungeblut

Meppen. Die Polizei ist am Sonntag gegen 14.40 Uhr in Meppen auf einen Autofahrer aufmerksam geworden, der mit seinem Opel Schlangenlinien gefahren ist. Sie wollten ihn anhalten, der 60-Jährige ist dann in ein Maisfeld geflüchtet.

Laut Polizei war der 60-Jährige am Sonntag auf der Straße Hünteler Schleuse in Meppen unterwegs. Eine Streifenbesatzung wurde auf den Mann aufmerksam, da er in seinem Opel starke Schlangenlinien fuhr. Unfall im MaisfeldAls die Beamten