Parkhaus Domhof in Meppen in den nächsten Wochen zeitweise gesperrt

Das Parkhaus Domhof in der Innenstadt von Meppen ist in den nächsten Wochen zeitweise nicht nutzbar.

Hermann-Josef Mammes

Meppen. Das Parkhaus Domhof an der Ludmillenstraße in Meppen wird in den nächsten Wochen zeitweise für die Nutzung gesperrt. Die Stadt bittet darum, auf andere Parkmöglichkeiten zurückzugreifen.

Das Parkhaus Domhof wird am 7. und 8. Oktober sowie vom 11. bis zum 15. Oktober für die Nutzung gesperrt, heißt es aus einer Mitteilung der Stadt Meppen. Der Grund ist die Umgestaltung des Umfeldes vom Krankenhaus Ludmillenstift, infolgedes