50.000 Euro Schaden nach Schwelbrand in Wohnung in Meppen

Eine Schwelbrand musste die Feuerwehr am Samstagmorgen in Meppen bekämpfen.

Torsten Albrecht

Meppen. Zu einem Schwelbrand ist die Feuerwehr Meppen am frühen Samstagmorgen in den Stadtteil Nödike ausgerückt. Der Sachschaden ist nach Angaben der Polizei nicht unerheblich.

Wie der Pressesprecher der Feuerwehr Meppen, Sven Lammers, auf Anfrage erklärte, hatten Bewohner eines Einfamilienhauses an der Schwefinger Straße bemerkt, dass es in ihrer Küche ungewöhnlich warm war und sich dann auch Qualm in dem Raum br