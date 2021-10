In den vergangenen Wochen ist es der Polizei Meppen gelungen, zwei Serien von Diebstählen und Einbrüchen, die überwiegend im Stadtgebiet und den umliegenden Ortsteilen begangen wurden, aufzuklären.

imago stock&people

Meppen. In den vergangenen Wochen ist es der Polizei Meppen gelungen, zwei Serien von Diebstählen und Einbrüchen aufzuklären. Zu den Taten kam es in und um Meppen.

In einem Fall richteten sich die Ermittlungen gegen einen jungen Erwachsenen, der sich ohne festen Wohnsitz vermutlich seit Juli 2021 in Meppen aufhielt, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Dem 18-Jährigen konnten diverse Ladendiebstähl