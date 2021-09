Drei Männer sind in den Niederlanden am vergangenen Dienstag festgenommen worden, darunter auch der Kopf einer Bande von Geldautomaten-Sprengern, die in Deutschland aktiv war.

Osnabrück/Meppen. In den Niederlanden sind drei mutmaßliche Geldautomatensprenger verhaftet worden. Ihnen werden Taten in Nordwestdeutschland zur Last gelegt, möglicherweise auch im Emsland. In Utrecht gab es ein Trainingszentrum für die Täter.

Polizei und Staatsanwaltschaften auf deutscher und niederländischer Seite hatten eine gemeinsame Ermittlungsgruppe gebildet. Ihr ist es nun auf niederländischer Seite gelungen, die drei Tatverdächtigen zu verhaften. Sieben Durchsuchungen ha