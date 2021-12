Ein Bild der Feuerwehr Sögel, das in der Nacht zum 8. Februar 2021 entstanden ist.

SG Sögel/Feuerwehr

Meppen. Der Winter 2020/2021 brachte Schnee und Dauerfrost bis ins Emsland. Und zwar über einen längeren Zeitraum. Zu den fünf Extrem-Wintern der vergangenen 60 Jahren zählt er gleichwohl nicht.

Seit 1959 betreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Wetterstation in Dörpen. Auf deren Daten beziehen sich die nachfolgenden Werte. "Die fünf bisher kältesten Winter liegen etwas in der Vergangenheit zurück. Es war in den Jahren 1963,19