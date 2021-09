Zu Ärger um Partys auf Hase im Emsland: Neue Regeln überfällig

Eine leere Bierdose sowie Fußspuren am Ufer der Hase bei Haselünne-Lehrte, in dem ein Ausstieg verboten ist, verdeutlichen: Der "Partytourismus" auf dem Fluss im Emsland sind ein Problem.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Immer wieder sorgen wilde Partys auf Flößen entlang der Hase im Emsland für Ärger. Die Verschärfung der Regeln ist längst überfällig. Ein Kommentar.

Die Hase ist ein Naturerlebnis. Der Fluss verläuft längst nicht so schnurgerade wie die Ems beziehungsweise der Dortmund-Ems-Kanal. Direkt an den Ufern wachsen vielfach Bäume oder Sträucher, es gibt Steiluferbereiche, in denen Uferschwalben