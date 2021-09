Lautstarke Klimademo in der Meppener Innenstadt mit viel Zulauf

Über die Resonanz konnten sich die Organisatoren des Klimaprotestes in Meppen nicht beschweren.

Dominik Bögel

Meppen. Auch in der Meppener Innenstadt ist am Freitag für den Klimaschutz demonstriert worden. Verschiedene Organisationen setzten sich lautstark für eine Wende in der Klimapolitik ein

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Umwelt klaut“, dröhnte es aus dem Protestzug, der sich seinen Weg vom Meppener Rathaus bis zum Windthorstplatz bahnte. Hintergrund der Demonstration war die anstehende Bundestagswahl am 2