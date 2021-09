Einbruchdiebstahl in Meppen: Täter könnte DNA zurückgelassen haben

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, in einen Keller eingebrochen zu sein und Gegenstände gestohlen zu haben.

Nicolas Armer/dpa

Meppen. Um einen möglichen Wohnungseinbruchdiebstahl geht es in einer Verhandlung am Amtsgericht Meppen. Der Täter könnte mit DNA-Spuren an einer Gesichtsmaske überführt werden.

Die Verhandlung beginnt am Mittwoch, 29. September, vor dem Schöffengericht. Dem 34-jährigen Angeklagten wird mit der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Osnabrück vom 11. August 2021 vorgeworfen, in den Keller eines Wohnhauses in Meppen