Die Musterwahlzettel für die Wahlkreise Unter- und Mittelems.

Hermann-Josef Mammes

Meppen. Die Emsländer nehmen am Sonntag, 26. September, je nach Wohnort in den Wahlkreisen Mittelems 31 oder Unterems 25 an der Bundestagswahl teil.

242.249 Emsländer sind in beiden Wahlkreisen zusammen zur Wahl aufgerufen. Im Wahlkreis Mittelems 31 (Landkreis Grafschaft Bentheim) können 233.365 Wahlberechtigte über die künftige Zusammensetzung des Bundestages entscheiden, davon 125.249