Ein gewaltiger Kran hievt die Fertigmodule über den Gefängniszaun de JVA in Meppen-Versen.

Hermann-Josef Mammes

Meppen . In der Justizvollzugsanstalt Meppen-Versen wird es eng für die 407 Häftlinge. Fast jede Zelle ist voll belegt. Jetzt entstehen in neuartiger Modulbauweise in aller Schnelle zehn neue Zellen.

Am Meter hohen gut bewachten Zaun spielt sich ein für ein Gefängnis sonderbares Szenario ab. Ein riesiger Kran der niederländischen Firme Wagenborg hievt Tonnenschwere Fertigbauelemente von Tiefladern über die Gefängnismauern in den Innenho