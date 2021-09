Bei dem Polizeieinsatz in Meppen ist ein Beamter verletzt worden.

Meppen. In Meppen hat ein 36-jähriger Mann zwei Polizisten bedroht, bespuckt und geschlagen, nachdem sie ihn kontrollierten. Jetzt muss er mit mehreren Strafverfahren rechnen.

Am späten Mittwochabend gegen zehn vor neun sind Polizeibeamte gegenüber dem Emsbad an der Straße "An der Bleiche" in Meppen zu einem Einsatz gerufen worden: Ein Täter habe ein Auto beschädigt und sei im Anschluss geflohen. Anhand der