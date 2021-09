Diese leeren Dosen von alkoholischen Mix-Getränken haben "Partytouristen" am Haseufer in Höhe Lehrte / Dörgen (Stadt Haselünne) hinterlassen. Ein Ausstieg außerhalb der Stege ist auf dem Fluss aber verboten. Nun sollen die Regeln verschärft werden.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Immer wieder haben Gruppen, die auf Flößen auf der Hase in Meppen oder Haselünne gefeiert haben, für Ärger gesorgt. Jetzt reagieren die Verantwortlichen und verschärfen die Regeln. Eine Übersicht.

Der "Urlaub vor der Haustür" hat in der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen. Weil Flugreisen kaum möglich waren, buchten viele Ferienhäuser oder Hotelzimmer in Deutschland. So auch eine Familie aus dem Osnabrücker Umland, die mit ihren Ki