Was wird aus Holz und Eisenwaren Robben in Meppen?

Seit einigen Wochen ruht bei Robben an der Schützenstraße in Meppen der Betrieb.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Seit mehreren Wochen ruht bei Holz und Eisenwaren Robben an der Schützenstraße in Meppen der Betrieb. Ob das Traditionsunternehmen eine Zukunft hat, versuchte unsere Redaktion bei den Betreibern in Erfahrung zu bringen.

Immer wieder fahren Autos in diesen Tagen auf den Parkplatz des Unternehmens an der Schützenstraße 51 mit dem Ziel, bei Robben sich mit Holzwaren, Werkzeugen oder Gartenprodukten einzudecken. In Meppen scheint sich demnach no