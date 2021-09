Zu Müll in Altkleidercontainern in Meppen: An die Folgen denken

Dieses Bild der Kolping Recycling GmbH wurde an einem Altkleidercontainer der Kolpingsfamilie in Dissen im Landkreis Osnabrück aufgenommen.

Kolping Recycling GmbH

Meppen. Fast wöchentlich landen Restmüll oder andere Dinge in Altkleidercontainern der Kolpingsfamilien in Meppen. Die Verursacher sollten an die Folgen denken, die Bedürftige in Form rückläufiger Spenden treffen. Ein Kommentar.

Egal ob Speisereste, Katzenstreu, Metallstangen oder ausrangierte alte Elektrogeräte: Wer solche Sachen in einen Container wirft, der klar ausgewiesen nur für ausrangierte Bekleidung oder Schuhe aufgestellt wurde, begeht einen schweren