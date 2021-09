Wollen den Menschen in den Hochwassergebieten helfen: Initiatorin Monika Hellmich, Gabi und Bastian Heine von Kfz-Heine sowie die beiden Mitarbeiter Michael Kwiatkowski und Raimund Theismann.

Dominik Bögel

Meppen. Den Menschen in den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Regionen in Westdeutschland mangelt es weiterhin an Vielem. Das Team um Bastian Heine von Kfz-Heine aus Meppen spendet deshalb zwei Autos. Die Idee dazu kam von Heines Tante.

Die Hochwasserkatastrophe, die im Juli in Westdeutschland wütete, hat die Existenzen vieler Menschen wortwörtlich weggespült. Auch unzählige Autos gingen in den Flutmassen unter. Gleichwohl erreichte die Menschen eine riesige Welle der