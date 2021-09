Altkleidercontainer in Meppen werden immer mehr zu Müllhalden

Eine Bügelstation hat Helmut Schindler, Lkw-Fahrer und Logistik-Helfer der Kolpingsfamilie, im Altkleidercontainer an der Grabbestraße in Meppen gefunden.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Immer häufiger landen in den Altkleidercontainer der Kolpingsfamilie in Meppen Dinge, die dort nicht hinein gehören. Der Ärger darüber wird immer größer. Der Fahrer eines Sammelfahrzeugs berichtet über seine Erfahrungen.

Seit zwei Jahren ist Helmut Schindler als Lkw-Fahrer und Logistik-Helfer für die Kolpingsfamilien in den Landkreisen Osnabrück und Emsland in der Leerung der Altkleidercontainer aktiv. Jeden Donnerstag ist er in der Stad