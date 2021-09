Streit um Baupreise am alten Waldstadion in Meppen-Esterfeld

Vom alten Waldstadion des SV Union Meppen ist an der Straße Am Stadtforst (links im Bild) nicht mehr viel zu sehen. Intensiv wird derzeit an den künftigen Zufahrtsstraßen für das Neubaugebiet gearbeitet.

Ingo Hinrichs

Meppen. Hat die Stadt Meppen die Grundstückspreise im Baugebiet Altes Waldstadion Esterfeld höher angesetzt, um das neue Union-Stadion zu bezahlen? Bürgermeister Helmut Knurbein weist die Vorwürfe zurück. So hoch sind die Preise.

Den Vorwurf, die Stadt habe sich bei der Festlegung der Grundstückspreise in dem neuen Baugebiet an der Straße Am Stadtforst unverhältnismäßig "bereichert", hatte Marius Nürenberg bei der Podiumsdiskussion der Bürgermeisterka