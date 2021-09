Trotz Corona: Der emsländische Töpfermarkt in Meppen konnte am Sonntag erneut stattfinden.

Gerd Mecklenborg

Durchgehend fast 400 Besucher zeitgleich auf 29. Emsländischen Töpfermarkt in Meppen. Lange Besucherschlangen haben sich am Sonntagmittag an den Eingängen zum Meppener Töpfermarkt auf dem Gelände an der Koppelschleuse gebildet. Die Veranstaltung konnte unter bestimmten Corona-Regeln stattfinden.

„Aber dafür stehen wir gerne ein wenig an“, hieß es bei vielen Besuchern, die am Sonntag den Markt besuchten und sich zunächst dafür regestieren lassen mussten. Gerd Mecklenborg Lange Besucherschlangen v