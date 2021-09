42 weitere Corona-Fälle sind am Wochenende im Emsland hinzugekommen.

Clara Margais/dpa

Meppen. Auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Emsland (50,2) am Wochenende nicht weiter gestiegen ist, könnte trotzdem bald die Corona-Warnstufe 1 in Kraft treten. Die Intensivbetten-Auslastung ist seit Tagen über fünf Prozent.

Am Sonntag sind weitere 17 Corona-Fälle im Landkreis Emsland hinzugekommen. Der Landkreis hatte am Freitag, 3. September, 344 Infektionen mit dem Virus gemeldet. Am Samstag sind 25 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Ein weiter Mensch ist am W