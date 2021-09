Gegen "weiter so": Klimaprotest am 24. September auch in Meppen

Bereits 2020 und auch vor der Corona-Pandemie gab es in der Innenstadt von Meppen Klimastreiks. Das Bild entstand im September 2020. (Archivfoto)

Carola Alge

Meppen. Am Freitag, 24. September, wird weltweit wieder für ein besseres Klima gestreikt. Auch in Meppen finden an diesem Tag in der Innenstadt verschiedene Aktionen statt.

Unter dem Motto #allefürsklima beziehungsweise unter der Überschrift "gegen ein ,weiter so' in der Klimapolitik" wird es in der Kreisstadt ab 14 Uhr einen Demozug geben, der vom Meppener Rathaus am Markt zum Windthorstplatz führt, teil