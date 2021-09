Seit vielen Jahren kämpft die Bürgerinitiative (BI) Exit 233 gegen den autobahnähnlichen Ausbau der B402 bei Meppen. Auch Haselünne und Herzlake sind von diesem Ausbau betroffen.

Bürgerinititiative Exit233

Meppen. Die Bürgerinitiative (BI) Exit 233 und die Grünen in Meppen betonen in einer gemeinsamen Mitteilung, dass der autobahnähnliche Ausbau der E233 (B402) noch nicht genehmigt, also weiter verhinderbar ist.

Mitglieder der BI hatten sich mit Martin Tecklenburg zu einem Informationsaustausch getroffen. Tecklenburg ist laut einer Mitteilung der wiedergewählte Fraktionsvorsitzende der Grünen im Meppener Stadtrat. Seit rund fünf Jahren würden