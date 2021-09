Vier weitere LTE-Standorte hat die Telekom in den vergangenen zwei Monaten in Betrieb genommen.

Michael Gstettenbauer via www.imago-images.de

Meppen. Vier weitere LTE-Standorte hat die Telekom in den vergangenen zwei Monaten in Betrieb genommen. Diese stehen in Kluse, Langen, Meppen und Sögel.

Die Telekom betreibt im Landkreis Emsland jetzt insgesamt 132 Standorte, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 99 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 55 Standorte hinzukommen. Zusätz