Ein 22-Jähriger aus Meppen ist wegen drei Delikten vor dem Amtsgericht Meppen verurteilt worden.

Archivfoto: Manfred Fickers

Meppen. Drei Straftaten hat der Staatsanwalt einem in U-Haft sitzenden 22-jährigen Mann aus Meppen vorgeworfen. Es ging bei der Verhandlung im Amtsgericht Meppen um Brandstiftung, fahrlässige Brandstiftung und um Nötigung.

Im Februar 2021 hat der junge Mann das Auto seines Stiefvaters in Brand gesteckt und einen fahrlässigen Brand in seiner eigenen Wohnung verursacht. Ein Schaden in Höhe von 7000 Euro entstand beim Brand des PKW, 40.000 Euro Schaden beim Woh