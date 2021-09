Mit bunten Bildern an den Fensterfronten versucht der Eigentümer der Meppener Einkaufspassage (MEP), die Leerstände zu kaschieren. Werden hier bald Wohnungen oder Büroflächen entstehen?

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Innenstädte wie Meppen sowie Einkaufszentren wie die MEP leiden unter Online-Shopping und Corona. IHK-Experte Gerhard Dallmöller erklärt, wo im Detail die Probleme liegen und wie sich die Betriebe neu aufstellen müssen.

Dallmöller ist beteiligt am sogenannten Handelsmonitor, den die IHK alle zwei Jahre für Kommunen im Emsland herausgibt. Er weiß also sehr genau, wo der Schuh im Einzelhandel in der Region drückt oder welche Trends es beim Shopping vor Ort o