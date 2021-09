Biobauer Everhard Hüseman will auch fürs Emsland in den Bundestag

Er will für die Grünen in den Deutschen Bundestag: Everhard Hüseman aus Nordhorn, fotografiert im Hofladen seiner Familie.

Tobias Böckermann

Nordhorn/Meppen. Der Nordhorner Biobauer Everhard Hüseman will für die Grünen in den Bundestag. Im Wahlkreis Mittelems tritt er dafür an, die Dinge vom Ende her zu denken.

Die Landwirtschaft ist das Herzensanliegen des 61-Jährigen, thematisch eingeengt sieht er sich dadurch nicht. Im Gegenteil. Denn auf dem Land geht es um die Lebensgrundlagen des Menschen, den Klimawandel, die Zukunft des ländlichen Raumes,