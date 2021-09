Spektakuläre Old- und Youngtimer beim Kult-Blech-Café in Meppen

Szenetreffen unter dem Motto Kult-Blech Café in Meppen. 1979 war dieser BMW ein aktuelles und beliebtes Modell aus Bayern.

Werner Scholz

Meppen. Am Sonntag hatte die Kult-Blech-Szene zu einem Treffen in der Meppener Industriestraße eingeladen. Rund 150 tolle Fahrzeuge wurden von ihren Besitzern zur Schau gestellt.

Vom PS-starken US-Straßenkreuzer über Luxus-Limousinen bis hin zu den Alltagsautos, die früher scharenweise unsere Straßen bevölkerten. All das gab es am Sonntag in Meppen. "Es war für uns eine günstige Gelegenheit, dass uns das Autohaus Ja