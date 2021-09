An der Jugendherberge Meppen findet ein Spendenkonzert zugunsten armer und verwaister Kinder aus Kapstadt statt.

Robert Pupeter

Meppen. Der Verein „Ubomi“ veranstaltet in der Jugendherberge Meppen ein Konzert zu Gunsten von Kindern, die in Südafrika leben - in Armut oder ohne Eltern.

Ein Spendenkonzert in Meppen – für Menschen in Südafrika: Ubomi, ein gemeinnütziger Verein, der sich für arme und verwaiste Kinder in den Townships von Kapstadt einsetzt, veranstaltet am 18. September ein Open-Air-Festival. Ab 17 Uhr treten