Das Freibad im Meppener Emsbad verlängerte im Juli 2019 sogar seine Öffnungszeiten.

Tim Gallandi

Meppen/Dörpen. Der Sommer im Jahr 2021 war häufig verregnet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat auf Anfrage ermittelt, welche fünf Sommer-Extreme es im Emsland in den vergangenen Jahren gab.

Eine Sprecherin des DWD in Hamburg recherchierte in Daten der Wetterstation in Dörpen, die der Wetterdienst der Sprecherin zufolge seit 1959 betreibt. Die Daten der zweiten Wetterstation des DWD in Lingen war in die Diskussion geraten,