Die Anklage war schnell verhandelt: Vor dem Amtsgericht in Meppen stand ein Mann, der wegen vermeintlichem Drogenhandel angeklagt war.

Meppen. Das Amtsgericht Meppen hat eine Anklage wegen vermeintlichem Drogenhandel in großer Menge zügig geklärt. Angeklagt war ein 29-Jähriger aus Meppen.

Einem zur Tatzeit 29-jährigen Mann aus Meppen warf der Staatsanwaltschaft vor, im März 2021 in Meppen mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. In der Wohnung des Angeklagten fanden die Beamten bei einer Hausdurchsuchung in der Schrankwa