Drogen in Kondomen: Ehemaliger JVA-Insasse in Meppen verurteilt

Ein ehemaliger Insasse der JVA Meppen musste sich vor dem Amtsgericht Meppen wegen Drogenhandels verantworten.

Archivfoto: Manfred Fickers

Meppen. Ob ein ehemaliger Insasse in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Meppen/Versen gemeinschaftlichen Handel mit Drogen betrieben hat, das hatten Richter und Schöffen des Amtsgerichts Meppen zu beurteilen.

Einem zur Tatzeit 29-jährigen Angeklagten aus Rhauderfehn warf die Staatsanwaltschaft Osnabrück in der Verhandlung vor, Ende März 2018 gemeinschaftlich mit einer weiteren Person drei Kondome mit Drogen in nicht geringer Menge in seinem Af