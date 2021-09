Wegen der Corona-Pandemie war es für Musikproduzent Stefan Knoess (links) und Sänger Jonas Egbers nicht ganz einfach, den "Meppen-Song" aufzunehmen. Aber es klappte.

Stadt Meppen

Meppen. Als eine "Liebeserklärung an seine Heimatstadt" bezeichnet der Sänger Jonas Egbers den neuen Meppen-Song, der am Freitag, 10. September 2021 nun Premiere feiert. Auch ein professionelles Musikvideo wird es dazu geben.

Die Idee, einen eigenen Meppen-Song zu veröffentlichen, gibt es bereits seit Herbst 2019, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Auslöser war die Umsetzung des neuen Corporate Designs ("Meppen mag dich" in grünen und blauen Tönen), an der&