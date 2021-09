In Meppen werden am 12. September Stimmen zur Wahl des Bürgermeisters, des Stadtrates sowie des Kreistages abgegeben. Bislang haben beinahe 4000 Meppener die Möglichkeit der Briefwahl genutzt (Symbolfoto).

Stadt Meppen

Meppen. Auch in Meppen wird immer häufiger per Brief gewählt: Im Zuge der Kommunalwahl am 12. September sind im Rathaus der emsländischen Kreisstadt bereits fast 4000 Briefwahl-Unterlagen angefordert worden.

"2021 ist das Jahr der Briefwahl", so die Stadt in einer Mitteilung. In Meppen wählen die Bürger am kommenden Sonntag nicht nur einen Bürgermeister, sondern auch den Stadtrat sowie den emsländischen Kreistag für die kommenden