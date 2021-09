Unbekannte schmieren Graffiti an Wände in Meppen-Esterfeld

Unter anderem die Friedhofsmauer an der Friedhofsallee in Meppen-Esterfeld wurde mit schwarzer Farbe beschmiert.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Rund um den Friedhof an der Fiebelmannstraße in Meppen-Esterfeld sind in der Nacht zu Sonntag zahlreiche Graffiti gesprüht worden. Betroffen waren mehrere Flächen der Stadt, aber auch mindestens eine private Garage.

Wie der betroffene Eigentümer des Hauses an der Ecke zur Friedhofsallee berichtet, hatte er am frühen Sonntagmorgen bei einem Spaziergang mit seinem Hund zunächst die Farbschmierereien an der Bushaltestelle am Friedhof u