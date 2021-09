Hilfe annehmen: Scham hält Bedürftige von dem Tafel-Einkauf ab

Knapp 1000 Meppener nehmen die Hilfe der Tafel derzeit in Anspruch - dafür sollten sie nicht mit Scham bedacht werden.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Die ehrenamtlichen Helfer der Tafeln gehören, wie viele andere auch, zu den Helden der Corona-Pandemie. Für viele Kunden der Tafel in Meppen ist es dennoch eine Überwindung, diese Hilfe überhaupt anzunehmen. Ein Kommentar.

Was die Ehrenamtlichen der Tafel in Meppen Woche für Woche leisten, verdient den allergrößten Respekt. Und auch den Spendern – seien es große Unternehmen oder Einzelpersonen – gilt ein gebührender Dank. Wer in diesem Gef