Mit Haftbefehl gesuchte Männer in Bad Bentheim festgenommen

Eine Streife der Bundespolizei hatte am Freitagabend sowie am Sonntagmorgen bei einer Kontrolle in Bad Bentheim Erfolg. (Symbolfoto)

Bundespolizei

Bad Bentheim. Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende in Bad Bentheim zwei Männer festgenommen, gegen die jeweils ein Haftbefehl vorlag.

Ein 33-jähriger Autofahrer war am Sonntag gegen 9.30 Uhr mit einem Auto, das in den Niederlanden zugelassen ist, über die Grenze nach Deutschland eingereist und wurde von den Bundespolizisten auf dem Autobahnparkplatz Waldseite Süd an