Als Fehlalarm stellte sich die Alarmierung der Feuerwehr am Montagmorgen heraus. Der Einsatz an der MEP konnte nach wenigen Minuten abgebrochen werden.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. In der Meppener Einkaufspassage (MEP) hat es am Montagmorgen einen Feuerwehr-Einsatz gegeben. Der Einsatz stellte sich indes als Fehlalarm heraus.

Ein schriller Warnton dröhnte am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr durch die Shoppingpassage an der Bahnhofstraße in Meppen. Die wenigen Passanten, die sich zu der Zeit in der MEP befanden, wurden gebeten, das Gebäude zu verlassen. Wenige Minuten