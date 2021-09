Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in Cloppenburg

Die Feuerwehrleute musste zu einem Einsatz in Cloppenburg ausrücken.

Arno Burgi / dpa

Cloppenburg. Schaden in sechsstelliger Höhe ist am Freitagabend bei einem Feuer in einem Obdachlosenhaus in Cloppenburg entstanden.

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in der Obdachlosenunterkunft in der Cappelner Straße gegen 17.07 Uhr aus bislang unbekannten Gründen im Wohnzimmer aus. Die Flammen griffen dann auf den gesamten Bungalow über. Zur Brandzeit be