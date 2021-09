Firma Hänsch aus Herzlake spendet an Feuerwehren im Flutgebiet

Für die Übergabe der Spende reiste Josef Tillmanns (rechts), Außendienstmitarbeiter bei Hänsch, nach Wuppertal. Dort nahm Christoph Schöneborn, Landesgeschäftsführer des Verbands der Feuerwehren in NRW, einen Scheck entgegen.

Hänsch Warnsysteme

Herzlake. Die Firma Hänsch aus Herzlake, Spezialist für Warnsysteme, hilft mit einer Spende von 20.000 Euro Opfern der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Jeweils 10.000 Euro hat das Unternehmen an von der Flutkatastrophe betroffene Feuerwehrverbände in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gespendet, teilte Hänsch am Freitag mit. Das Geld soll Kameraden zugutekommen, die selber a