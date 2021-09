In Twist brennen auf einem Betriebsgelände Altreifen

Marco Schlösser

Twist . In Twist sind auf einem Betriebsgelände Altreifen in Brand geraten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind bereits am Einsatzort.

Der Brand ist der Feuerwehr um 13.46 Uhr gemeldet worden. Augenzeugen berichten auch von kleineren Explosionen. Die schwarze Rauchsäule ist schon von weitem zu sehen. Wir aktualisieren diesen Artikel laufend.