Twist . In Twist sind am Freitagmittag um kurz vor 14 Uhr auf dem Gelände eines Recyclingbetriebes Altreifen in Brand geraten. Wegen einer leicht erhöhten Schadstoffbelastung musste ein Supermarkt geschlossen werden.

Kilometerweit sind am Freitagnachmittag die Folgen des Feuers zu sehen: Eine dicke Rauchsäule ragt bis zu 100 Meter weit in den Himmel, ihr schwarzer Qualm treibt - vom lebhaften Wind verweht - schon nach kurzer Zeit eine Hunderte Meter breite Wolke in den ansonsten strahlend blauen Himmel.

Wie genau das Feuer in dem Recyclingbetrieb in der Dieselstraße in Twist ausgebrochen ist, muss noch untersucht werden. Möglicherweise aber hatte das Unternehmen, zu dem das große Lager gehört, die Reifen geschreddert. Die Maschine fing einem Augenzeugen zufolge Feuer. Versuche, mit dem Feuerlöscher das Schlimmste zu verhindern, scheiterten demnach.

Der Brand breitete sich rasend schnell aus und fraß sich tief hinein in den Stapel aus Kautschuk und Stahlgewebe. Weil Autoreifen aber zusätzlich auch aus Füllmaterialien wie Ruß, Kieselsäure, Kohlenstoff und Kreide bestehen, dazu mit Polyester, Ölen und Harzen und einigen Chemikalien ausgestattet sind, war die Rauchmischung zumindest potenziell gesundheitsgefährlich. Über Internet und Radio wurden Anwohner in Twist, Geeste und Dalum aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Am Abend musste ein benachbarter Verbrauchermarkt in der Straße "An der Wieke" vorsorglich geschlossen werden. Messungen hatten eine leicht erhöhte Schadstoffbelastung ergeben. Es handelte sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

Messungen auf mögliche Schadstoffe erfolgen fortlaufend. Sicher ist: Der Brandrauch riecht beißend und als der Wind dreht, verlagert die Feuerwehr ihre Einsatzzentrale aus der Dieselstraße in eine windabgewandte Nebenstraße. Direkt unter der Rauchsäule fällt Löschwasser gemischt mit Gummipartikeln wie Regen zu Boden - es ist von den enormen Aufwinden mit in die Luft gerissen worden.

Zwischenzeitlich rücken immer weitere Einsatzkräfte an. Neben den Kameradinnen und Kameraden aus Twist waren auch Schöninghsdorf, Meppen, Groß Hesepe, Haselünne und Haren im Einsatz. Die Feuerwehr der WTD 91 half mit, dazu Kräfte aus der Grafschaft Bentheim. Der Einsatzleitwagen des Landkreises Emsland wird ebenfalls zum Einsatzort gerufen. Am Ende sind es zehn Feuerwehren und 160 Einsatzkräfte.

Das Problem erläutert Kreisfeuerwehrsprecher Jens Menke: "Die Autoreifen brennen mit sehr großer Hitze. Mit Löschwasser können wir sie vor allem kühlen. Um den Brand zu ersticken, benötigt man aber Löschschaum, der dem Feuer die Sauerstoffzufuhr entzieht." Die fertig angemischten Schaumvorräte werden auf den mehrere Hundert Quadratmeter großen Brandherd abgefeuert, Löschfahrzeug für Löschfahrzeug. Danach kommt Schaum zum Einsatz, der vor Ort mit Wasser aus einem Hydranten angemischt wird. Auch ein Landwirt schaffte mit einem Güllefass Löschwasser heran.

Menke rät Anwohnern, so lange Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie noch Brandrauch zu sehen ist. Weitere Ergebnisse der Schadstoffmessungen lagen am frühen Nachmittag noch nicht vor.

Die Hitze im Reifenstapel ist derweil offensichtlich enorm. Eine offensichtlich erst vor kurzem um das Lager errichtete, etwa zwei Meter hohe Betonwand, beginnt mit deutlichem Knallen zu platzen. Ob sich auch in dem Reifenstapel Explosionen ereignen, ist unklar.

Video: Riesige schwarze Rauchsäule: Altreifen brennen in Twist



Komplizierte Brandbekämpfung

Wie lange die Arbeiten der Einsatzkräfte andauern werden, war am Freitagabend aufgrund der aufwändigen Brandbekämpfung noch unklar, sollten aber bis in die Abendstunden dauern. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

