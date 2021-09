Das Parkhaus Domhof in Meppen wird gesperrt

Das Parkhaus Domhof in der Innenstadt von Meppen wird Woche gesperrt.

Hermann-Josef Mammes

Meppen. Die Stadtwerke bitten alle Autofahrer, das Parkhaus Domhof in Meppen am 8. September 2021 leer zu räumen, weil es gesperrt werden soll.

Die Stadt Meppen teilt mit, dass das Umfeld am Krankenhaus Ludmillenstift umgestaltet wird. Deshalb wird die Ludmillenstraße am Parkhaus Domhof in Meppen ausgebaut. Früher StartDazu muss das dortige Parkhaus vom 8.