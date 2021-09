Stadtrats-Kandidaten stellen sich im Jam in Meppen vor

Am 12. September 2021 haben die Meppener die Möglichkeit, einen neuen Stadtrat zu wählen. Sechs Parteien schicken Kandidaten ins Rennen, hinzu kommen zwei Einzelbewerber.

Imago Images / Oliver Zimmermann

Meppen. Kandidaten von sechs Parteien und zwei Einzelbewerber stehen am 12. September in Meppen auf dem Wahlzettel. Sie stellen sich am Mittwoch, 8. September einer Podiumsdiskussion im Jam. Diese wird live im Netz übertragen.

Bei der zum Teil hitzigen Podiumsdiskussion am vergangenen Donnerstag der NOZ, der VHS und des Jam standen die beiden Bürgermeister-Kandidaten Helmut Knurbein und Marius Nürenberg im Mittelpunkt. Sie erhielten dabei