Gefahr für Radfahrer: Waldweg in Meppen gleicht einer Buckelpiste

Ärgern sich über den Zustand des Fullener Waldweges an der Jägerstraße in Meppen-Fullen: (v.l.) Anna und Erwin Raasch sowie Franz Oschem.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Als "Erlebnispfad", also touristisches Highlight, beworben wird der Fullener Waldweg an der Jägerstraße in Meppen. Anwohner kritisieren indes den katastrophalen Zustand der Fahrbahndecke.

Die braunen Hinweisschilder an der Nord-Süd-Straße (L47) in Meppen-Fullen sind für Auto- und Radfahrer nicht zu übersehen. "Erlebnispfad Fullener Waldweg" ist an zwei Stellen der viel befahrenen Landesstraße zu lesen.